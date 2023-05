Frankfurter Paulskirche

Steinmeier würdigt Nationalversammlung als unersetzlichen Schritt zur Demokratie

In Frankfurt am Main wird mit einem Festakt in der Paulskirche an die erste Sitzung eines gewählten gesamtdeutschen Parlaments vor 175 Jahren erinnert. Bundesjustizminister Buschmann schrieb auf Twitter von einem "Meilenstein der Freiheits- und Bürgerrechte in unserem Land".

18.05.2023