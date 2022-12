15 Menschen sind für ihr Engagement für Obdachlose sowie benachteiligte Kinder mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. (imago / Ralph Peters)

Steinmeier sagte bei der Zeremonie im Schloss Bellevue in Berlin, die ausgezeichneten Bürger und Bürgerinnen seien Vorbilder und Ermutiger. Gerade in diesem Winter würde Mitmenschlichkeit sehr gebraucht, betonte der Bundespräsident auch mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine. Steinmeier führte aus, es sei ihm seit langem ein Anliegen, dass in Deutschland niemand ohne Obdach leben müsse. Hier sei auch die Politik in der Pflicht. Das Ehrenamt könne nicht alle Probleme lösen. Aber ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen würden einige obdachlose Menschen wohl nicht durch den Winter kommen.

Die Ordensverleihung fand am Internationalen Tag des Ehrenamtes statt.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.