Bundespräsident Steinmeier hat zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Vereinigungsprozess aufgerufen. Dazu gehöre auch, offen über Fehler und Ungerechtigkeiten zu sprechen, sagte Steinmeier beim zentralen Festakt in Potsdam. Insgesamt zog das Staatsoberhaupt eine positive Bilanz.

Die Deutschen seien "Glückskinder in der Mitte Europas", die keinen Grund zur Mutlosigkeit hätten. Steinmeier betonte, Deutschland habe sich zu einem wiedervereinten, freiheitlichen und demokratischen Land in der Mitte Europas entwickelt. Er schlug die Errichtung eines Gedenkorts vor, der an die "friedlichen Revolutionäre" in der DDR erinnere. Ihm schwebe dabei ein Ort vor, der daran erinnere, dass die Ostdeutschen ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und sich selbst befreit hätten, betonte der Bundespräsident.



Brandenburgs Ministerpräsident Woidke rief dazu auf, Ostdeutschland auch als Vorbild zu sehen. Vom Osten könne man lernen, sagte der amtierende Bundesratspräsident. Eine selbstbewusste Frauenpolitik, Betriebskindergärten oder Polikliniken als Gesundheitszentren seien einige Beispiele.



Auch im sächsischen Landtag in Dresden wurde an den Jahrestag erinnert. Aus Protest gegen den ehemaligen Bürgerrechtler Vaatz als Festredner nahmen dort zahlreiche Abgeordnete von Linken und Grünen, aber auch des Koalitionspartners SPD, nicht an der Feierstunde teil. Äußerungen des CDU-Politikers wurden als trennend, spaltend und polarisierend kritisiert.

