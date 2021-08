Bundespräsident Steinmeier hat sich dafür ausgesprochen, möglichst viele Ortskräfte und deren Familien aus Afghanistan auszufliegen. Die Bundesregierung müsse alles daran setzen, neben deutschen Staatsbürgern auch diejenigen in Sicherheit zu bringen, die jahrelang an deutscher Seite gestanden hätten, betonte Steinmeier in Berlin.

Die Bilder der Verzweiflung aus Kabul seien beschämend für den Westen. Dieser trage eine Mitverantwortung.



Auch EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni forderte die europäischen Länder dazu auf, die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan vorzubereiten. Vor allem müssten humanitäre Korridore eingerichtet werden, sagte Gentiloni der italienischen Zeitung "Il Messagero". Wichtig sei aber auch ein strukturiertes Vorgehen, um einen Zustrom von illegalen Einwanderern zu verhindern. Die Außenminister der Europäischen Union beraten heute in Brüssel in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan.

