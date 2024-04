Erste Station ist Istanbul, wo er den gerade im Amt bestätigten Bürgermeister Imamoglu treffen will. Dieser gilt als möglicher künftiger Anwärter auf die Präsidentschaft und als Hoffnungsträger der Opposition. Am Dienstag reist der Bundespräsident in die Provinz Gaziantep, wo bei einem Erdbeben im vergangenen Jahr mehr als 53.000 Menschen ums Leben kamen. Mit Präsident Erdogan wird Steinmeier am dritten Tag seines Besuchs in Ankara zusammentreffen.

Nach Angaben des Bundespräsidialamts will Steinmeier seinen Aufenthalt nutzen, um die Leistung der vielen Türken zu würdigen, die seit dem Anwerbeabkommen 1961 nach Deutschland gekommen sind. Er wolle zeigen, dass die fast drei Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund zur Identität Deutschlands gehörten.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.