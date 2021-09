Deutschland ist nach Worten von Bundespräsident Steinmeier "über die Jahre ein Land mit Migrationshintergrund" geworden.

Die Bundesrepublik sei durch Zuwanderung vielfältiger und offener geworden, sagte das deutsche Staatsoberhaupt während eines Besuchs im Ruhrgebiet. Ohne die Arbeit der Migrantinnen und Migranten wäre "manches an Wohlstand in unserem Land nicht zu erklären". Anlass des Besuchs war der Abschluss des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens vor 60 Jahren. Dazu nahm Steinmeier an einem Rundgang durch die Fotoausstellung "Türkisch-deutsches Leben 1990" im Ruhr-Museum Essen teil.



Die Schau zeigt noch bis Ende Oktober Bilder des Istanbuler Fotografen Ergun Cagatay und thematisiert Migrationserfahrungen türkischstämmiger Menschen in Deutschland. Teil der Ausstellung sind auch Videointerviews zu Fragen der Integration, Identität und Teilhabe.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.