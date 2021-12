Strafprozessordnung: Bundespräsident Steinmeier hat Zweifel an geplanter Änderung (dpa-Zentralbild/ Patrick Pleul)

Die Neuregelung war noch von der alten Bundesregierung beschlossen und dann von Bundestag und Bundesrat gebilligt worden. Sie sieht unter anderem vor, dass Verdächtige, die in einem Strafprozess bereits freigesprochen wurden, bei besonders schweren Delikten erneut angeklagt werden können, wenn im Nachhinein neue Beweise auftauchen. Dazu heißt es in einem Brief des Bundespräsidialamts an Bundestagspräsidentin Bas, die Regelung könne unter anderem gegen Artikel 103 im Grundgesetz verstoßen, wonach jemand grundsätzlich nicht zweimal für dieselbe Tat angeklagt werden darf. Steinmeier bat um eine erneute parlamentarische Prüfung und Beratung des Gesetzes, unterzeichnete es aber dennoch und setzte es damit in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.