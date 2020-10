Es ist ein seltsamer Gegensatz: Die Arbeitsmarktzahlen für Deutschland sind gegenwärtig viel besser als erwartet, viel besser auch als die von anderen Industrieländern, fast, wie die "Süddeutsche Zeitung" heute titelt, eine "Sensation". Gleichzeitig hagelt es Ankündigungen von Unternehmen, die Stellen abbauen wollen, als gäbe es kein Morgen mehr. Gestern nickte der Aufsichtsrat von Conti den Abbau von 30.000 Stellen ab, am Abend kündigte Bayer an: Es gibt ein weiteres Sparprogramm. Personalkürzungen nicht ausgeschlossen.

Erleben wir jetzt also die Ruhe vor dem Sturm? Ein gegenwärtiger Arbeitsmarkt, der durch Kurzarbeitergeld gehalten wird, aber eine düstere Zukunft mit Jobverlusten auf breiter Front? Hier gilt es, den Unternehmen genau auf die Finger zu schauen. Nicht alles, wo Corona draufsteht, ist auch wirklich der Pandemie geschuldet. Bei manchen Ankündigungen ist das klar, wie beim Kraftwerksbetreiber Steag, der jetzt 1.000 Arbeitsplätze streichen will: Der Grund ist nicht Corona, sondern der Kohleausstieg.

Coronakrise als Vorwand

Bei anderen Unternehmen ist das nicht so glasklar. Eben wie bei Bayer. Natürlich läuft die Agrarbranche schlecht wegen der Pandemie, aber hier muss man sagen: Das Management hat durch den Kauf des Saatgutherstellers Monsanto – Stichwort: Glyphosat – vor Jahren schon eine strategische Fehlentscheidung getroffen. Nicht Corona ist hier die Ursache für den Stellenabbau, sondern die Unternehmensführung. Der Vertrag des Vorstandschefs wurde übrigens soeben vorzeitig verlängert. Warum, wissen die Beschäftigten wahrscheinlich auch nicht.



Ähnlich gemischt das Bild bei Conti: Beim Umstieg auf Elektromobilität haben nicht die Beschäftigten, sondern das Management den Anschluss verpasst, wie andere Autozulieferer und -bauer auch. Wenn jetzt die Coronakrise genutzt wird, um Personal-Überkapazitäten abzubauen, was oft gar nicht so klar erkennbar ist, dann müssen Politik und Gewerkschaften das aufdecken und anprangern. Kurzarbeitergeld hält den Unternehmen die Fachkräfte von morgen in Arbeit – dafür darf die Gesellschaft erwarten, dass die Unternehmen nicht mit Stellenabbau-Plänen um sich werfen.





