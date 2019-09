Der Leiter des Zentrums für Türkeistudien sieht in den Hochzeitskorsos von türkischen und arabischen Zuwanderern keine bewusste Provokation.

Professor Haci-Halil Uslucan (Universität Duisburg/Essen) hat eine Stellungnahme für eine Anhörung des nordrhein-westfälischen Landtags geschrieben - und relativiert die Analyse des Landeskriminalamtes, wonach es sich bei den Korsos auch um das Demonstrieren von Macht im öffentlichen Raum handeln könnte.



Die Polizei NRW hatte im August mitgeteilt, dass sie seit April 2019 im Bundesland 266 Mal zu Einsätzen mit dem Anlass "Hochzeit" ausgerückt ist und mehr als 100 Anzeigen geschrieben hat. LKA-Abteilungsleiter Jungbluth analysierte in einem Bericht für den Landtag, die Korsos hätten im Zweifel nichts mit dem Fest zu tun, sondern könnten auch eine "übersteigerte Männlichkeitsinszenierung" sein. Ausufernde Korsos gibt es demnach aber auch in anderen Bundesländern, und sie sind auch nicht auf bestimmte Ethnien beschränkt.



Der Leiter des Zentrums für Türkeistudien schreibt nun in seiner Stellungnahme, mit der Hochzeit werde die sexuelle Beziehung eines Paares als legitim anerkannt. Dies werde traditionell lautstark nach außen kommuniziert, um bösen Gerüchten zuvor zu kommen. Der Adressat sei aber die eigene Community, nicht die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Diejenigen, die ihrer Freude Luft verschaffen, täten das auch nicht explizit mit der Absicht, anderen zu schaden. Dies sei eher vergleichbar mit Fußballfans, die nach einem gewonnenen WM-Spiel ihrer Mannschaft im Übermut zeitweilig Straßen blockieren.



Die Verwendung von Nationalflaggen sei auch kein Hinweis auf politische Überzeugungen. Türkische Fahnen würden auch von Erdogan-Gegnern verwendet. Es müssten schon zusätzliche Insignien wie drei Halbmonde benutzt werden, um daraus eine politische Gesinnung abzuleiten, so Uslucan.



Der Türkei-Experte mahnte zu Augenmaß: Es dürfe nicht vergessen werden, dass der Großteil der oft sehr großen Hochzeitsfeiern mit 1000 bis 2000 Gästen friedlich verlaufe.