Der Bundesrechnungshof hat sich gegen Bundeshilfen für die Kommunen bei Schulinvestitionen und beim sozialen Wohnungsbau ausgesprochen.

Dies berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Stellungnahme des Rechnungshofes für den Haushaltsauschuss des Bundestages. Darin heißt es demnach, mit solchen Hilfen würde der Bund tief in die Kernkompetenz der Länder eingreifen.



Bundesfinanzminister Scholz hatte kürzlich im Parlament dafür geworben, die Möglichkeiten des Bundes bei der Finanzierung etwa der Bildungsinfrastruktur zu erweitern. Die Bildung fällt laut Verfassung in die Kulturhoheit der Länder. Deshalb strebt der SPD-Politiker Scholz eine Grundgesetzänderung an. Dies hält der Bundesrechnungshof für falsch. Dadurch würden die Konturen der föderativen Grundstruktur Deutschlands weiter aufgelöst, heißt es in der Stellungnahme.