Der UNO-Menschenrechtsausschuss hat Deutschland gerügt, weil die Bevölkerung nicht ausreichend vor den Folgen des Klimawandels geschützt werde.

Die Bundesregierung habe nicht darlegen können, wie sie eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen sicherstellen und die Menschen vor Naturkatastrophen schütze wolle, teilte das Gremium in Genf mit. Als Beispiel wurde auf das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verwiesen. Deutschland müsse dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März nachkommen und Verbesserungen beim gesetzlichen Rahmen für den Klimaschutz vornehmen, forderte der Menschenrechtsausschuss.



Anlass für die Stellungnahme war eine turnusmäßige Überprüfung, inwieweit Deutschland den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte umsetzt. In diesem Zusammenhang äußerte sich das UNO-Gremium auch besorgt über die weitreichenden Überwachungsbefugnisse der deutschen Behörden. Dies gelte etwa für die Onlineüberwachung und für den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation bei strafrechtlichen Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.