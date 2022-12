Sicherheitslage

Haiti hat die UNO um eine bewaffnete Eingreiftruppe gebeten, um die Sicherheit in dem Land wieder herzustellen. Hier ein Foto von Bandenkämpfen in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. (dpa/Odelyn Joseph)

Jeder Staat solle dringend erwägen, die Bitte der Regierung Haitis um eine solche Truppe in Erwägung zu ziehen, sagte Mohammed im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Dadurch könnte das Land dabei unterstützt werden, die Sicherheit wiederherzustellen und eine humanitäre Krise zu lindern. Mohammed sprach von weit verbreiteten Menschenrechtsverstößen in Haiti. Bewaffnete Gruppen hätten ihre kriminellen Machenschaften ausgeweitet.

Haitis Ministerpräsident Henry hatte Anfang Oktober einen Appell an die Welt gerichtet und um eine bewaffnete Einheit in ausreichend großer Truppenzahl gebeten.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.