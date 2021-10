In Neuseeland ist mit Cindy Kiro erstmals eine Maori-Frau als Generalgouverneurin vereidigt worden.

Mit ihrem Amt vertritt sie das offizielle Staatsoberhaupt des Landes, die britische Königin Elizabeth II. Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre. Kiro sagte im Parlament in Wellington, sie wolle sich für Gemeinschaften einsetzen, die in der Gesellschaft des pazifischen Inselstaats an den Rand gedrängt würden. Die 63-Jährige hatte sich bisher einen Namen im Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit insbesondere für indigene Völker und für Kinder gemacht. Kiro ist Tochter einer Ureinwohnerin und eines Briten. Sie freue sich darauf, ihr Erbe aus zwei Kulturen in das Amt einzubringen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.