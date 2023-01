Deutsche Bahn

In Nordrhein-Westfalen sind mehrere Stellwerke der Deutschen Bahn beschädigt worden. (dpa / picture-alliance / Oliver Berg)

Unbekannte hätten sich Zugang zu drei Stellwerken in Essen, Schwelm und Leverkusen verschafft, berichten mehrere Zeitungen unter Berufung auf die Polizei in Köln. Dies habe zu Zwangsbremsungen mehrerer Züge und Signalstörungen geführt. Die Bahn war im vergangenem halben Jahr schon mehrmals Ziel von Saboteuren geworden. So wurden im Oktober vergangenen Jahres in Herne und in Berlin Glasfaserkabel des internen Bahn-Mobilfunknetzes gekappt, über das unter anderem Lokführer und Leitstellen miteinander kommunizieren. Der Bahnverkehr in Norddeutschland kam daraufhin für mehrere Stunden vollständig zum Erliegen.

Im Dezember brachen Unbekannte im Essener Stadtteil Dellwig in ein Schalthaus ein und durchtrennten Kabel.

