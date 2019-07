Stephanie Baczyk ist die erste Frau im Kommentatoren-Team der "Sportschau" für die Fußball-Bundesliga.

Die 32 Jahre alte Sportreporterin des Rundfunks Berlin-Brandenburg wird ihren ersten Einsatz im DFB-Pokal am 9./10. August haben. "Stephanie Baczyk hat ihren Sachverstand und ihr Können als Kommentatorin gerade erst bei der Frauenfußball-WM eindrucksvoll unter Beweis gestellt", erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einer Mitteilung. Baczyk selbst sagte: "Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe."