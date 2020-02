Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hält eine Beihilfe zum Suizid durch Ärzte für denkbar.

Mit Blick auf das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgericht sagte Gassen der "Rheinischen Post", grundsätzlich wollten Ärzte Leben erhalten. Es sei aber nicht ärztliche Aufgabe, Leben um jeden Preis endlos zu verlängern. Es müsse Menschen möglich sein, in Würde zu sterben, wenn diese das wollten.



Gesundheitsminister Spahn kündigte Gespräche über eine mögliche Regulierung der Beihilfe zum Freitod an. Der Grünen-Abgeordnete Gehring betonte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass mit der Hilfe zur Selbsttötung kein Profit gemacht werden dürfe. Der Mitbegründer des Vereins Sterbehilfe Deutschland, Kusch, sagte im Deutschlandfunk, ein Verein müsse mehr Einnahmen haben als Ausgaben. Sonst könne er nicht existieren.



Das Bundesverfassungsgericht hatte das 2015 beschlossene Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe als grundgesetzwidrig bezeichnet. Vor allem bei den Kirchen stieß das auf Kritik.