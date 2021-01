Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat die Bundestagsparteien aufgefordert, eine Neuregelung der Sterbehilfe anzugehen.

Diese Diskussion müsse das Parlament in den kommenden Monaten führen, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht habe zwar das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe gekippt, gleichzeitig aber auf Schutzkonzepte und Sicherungsmechanismen hingewiesen, um

Organisationen Grenzen zu setzen, betonte der Ärztepräsident. Solange das nicht geschehe, könnten selbsternannte Sterbehelfer machen, was sie wollten. Das könne und dürfe so nicht bleiben, erklärte Reinhardt.



In seinem Urteil vom Februar 2020 hatte das Verfassungsgericht dem Bundestag nahegelegt, die organisierte Sterbehilfe erneut zu regulieren und die Suizidprävention zu verbessern.

