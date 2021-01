Nach dem Aus für das Sterbehilfe-Recht durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts unternimmt eine fraktionsübergreifende Gruppe im Bundestag die Initiative für eine Neuregelung.

Die Abgeordneten begründeten ihren Vorstoß mit der fehlenden Rechtssicherheit für diejenigen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchten und für diejenigen, die dabei helfen wollten. Die Gruppe will am Freitag ihren Vorschlag vorstellen. Zentraler Punkt sei eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, um die Verschreibung eines todbringenden Medikamentes an Suizidwillige zu ermöglichen. - verbunden mit einer verpflichtenden Beratung.



Das Bundesverfassungsgericht hatte vor etwa einem Jahr das 2015 beschlossene Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Sterbehilfe gekippt. Bundesgesundheitsminister Spahn ist in die Kritik geraten, weil er dennoch an seiner Anweisung festhielt, Anträge von Suizidwilligen auf Aushändigung einer tödlichen Dosis eines Betäubungsmittels abzulehnen.

