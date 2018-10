Patientenschützer fordern eine bessere medizinische Begleitung sterbender Menschen.

Nötig seien mehr professionelle Palliativteams, erklärte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, anlässlich des Welthospiztages in Dortmund. Wenn man allein auf Ehrenamtliche setze, könnten Lücken nicht geschlossen werden. Bundesgesundheitsminister Spahn müsse einen verbindlichen Fahrplan vorlegen.



Nach Angaben der Stiftung sterben in Deutschland jedes Jahr rund 930.000 Menschen. 30.000 Schwerstkranke sterben demnach in einem der 236 stationären Hospize. 96 Prozent der 430.000 Menschen, die in Krankenhäusern sterben, hätten keinen Platz auf einer Palliativstation; bei den Pflegeheimen sei die Quote noch niedriger.