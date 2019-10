Sternenhimmel im November Merkur-Transit und die Mondsichel bei vielen Planeten

Im kommenden Monat macht sich die Sonne rar: Die Tageslänge sinkt in der Mitte Deutschlands von knapp zehn Stunden morgen auf achteinhalb Stunden am Monatsende. An der dänischen Grenze steht die Sonne am 30. November sogar nur noch 7 Stunden und 45 Minuten über dem Horizont.

Von Dirk Lorenzen

