In Nordrhein-Westfalen protestieren hunderte Landwirte mit einer Sternfahrt gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Heute früh setzten sich einige hundert Traktorfahrer in Bewegung, darunter im Rheinland und am Niederrhein, wie örtliche Polizeidienststellen mitteilten. Die Fahrt soll über mehrere Etappen bis nach Bielefeld führen. Zu der Aktion hat die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen.



Die Landwirte fordern mehr Mitsprache in der Agrarpolitik und kritisieren neue Vorgaben zum Umwelt- und Tierschutz. Morgen sind weitere Aktionen in Berlin geplant.