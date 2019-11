In Nordrhein-Westfalen protestieren hunderte Landwirte mit einer Sternfahrt gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Heute früh setzten sich einige hundert Traktorfahrer in Bewegung, darunter im Rheinland und am Niederrhein, wie örtliche Polizeidienststellen mitteilten. Mit Verkehrsstörungen wird gerechnet. Die Fahrt soll über mehrere Etappen bis nach Bielefeld gehen. Zu der Aktion hat die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen. Auch in anderen Bundesländern - wie beispielsweise in Brandenburg - sind Landwirte in Traktoren unterwegs.



Morgen wollen mehrere tausend aus ganz Deutschland in Berlin ankommen. Sie fordern mehr Mitsprache in der Agrarpolitik und kritisieren neue Vorgaben zum Umwelt- und Tierschutz. Zu der Kundgebung am Brandenburger Tor wird auch Landwirtschaftsministerin Klöckner erwartet.