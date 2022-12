"C+M+B"

Sternsinger-Aktion wird in Frankfurt am Main eröffnet

In Frankfurt am Main wird am Vormittag die 65. Sternsinger-Aktion eröffnet. Geplant ist ein Eröffnungsgottesdienst unter freiem Himmel auf dem Platz am Frankfurter Rathaus, dem sogenannten Römerberg.

30.12.2022