Am 1. Juli 1908 als Emil Anders in Essen geboren, machte der gerade 23-jährige Sänger im Berliner Schauspielhaus erstmals auf sich aufmerksam. Es war ein Auftritt in Jacques Offenbachs Operette "Die schöne Helena".

Die leichte und die ernste Muse blieben auch weiterhin feste Bestandteile in seinem Repertoire. Nachdem er 1934 seinen Vornamen in Peter geändert hatte, avancierte der Tenor bald zu einem Publikumsliebling.

Mit seiner lyrisch schönen und sehr ausdrucksvollen Stimme sang Peter Anders Opern von Mozart, Wagner oder Verdi ebenso souverän wie Operetten von Lehár oder Kálmán. 1954 verunglückte der überaus beliebte "Tenor des Wirtschafts-Wunders" bei einem Autounfall tödlich.

Bedrich Smetana

Duett Hans-Kezal "Weiß ich doch eine"

aus: "Die verkaufte Braut". 2. Akt

Peter Anders, Tenor

Fritz Hoppe, Bass

RIAS Unterhaltungsorchester

Leitung: Kurt Gaebel

Emmerich Kálmán

Duett Tassilo-Lisa "Schwesterlein, Schwesterlein"

aus: "Gräfin Maritza". 1. Akt, Nr. 5

Peter Anders, Tenor

Brigitte Mira, Sopran

RIAS Unterhaltungsorchester

Leitung: Hans Carste

Giuseppe Verdi

La Traviata

2. Akt (ohne Vorspiel)

Alfred: Peter Anders, Tenor

Violetta: Elfriede Trötschel, Sopran

Annina: Annelis Herrfurth, Mezzosopran

Doktor: Josef Greindl, Bass

Vater Germont: Josef Metternich, Bariton

RIAS Kammerchor

RIAS-Symphonie-Orchester

Leitung: Ferenc Fricsay

Aufnahmen aus den Jahren 1950 und 1951