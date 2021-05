Robert Casadesus stammte aus einer bekannten französischen Musikerfamilie, die bis heute noch Einfluss auf das Kulturleben in Frankreich hat. Seine internationale Karriere begann in den USA, wo er in den 1940er-Jahren mit seiner Familie lebte.

Dort lernte er auch den französisch-italienischen Geiger Zino Francescatti kennen, mit dem er ein Duo bildete, das Maßstäbe setzte. Viele große Duo-Sonaten haben sich beide erarbeitet, es gibt aber jeweils nur eine Aufnahme mit einer Sonate von Mozart und einer von Bach, die in dieser Sendung erklingt.

Casadesus hatte ein besonderes Faible vor allem für das französische Repertoire, eine Freundschaft verband ihn seit den 1920er Jahren mit Maurice Ravel. Er war aber auch einer der ersten Pianisten, der alle Mozart-Konzerte einspielte.

Zu Bach kam er nicht zuletzt durch den Dirigenten Dimitri Mitropoulos. Unter seiner Leitung spielte er erstmals 1950 zum Bach-Jubiläum zusammen mit seiner Frau Gaby und seinem Sohn Jean das Konzert für drei Klaviere BWV 1063.

In der Aufnahme von 1962 wird das Philadelphia Orchestra von Eugène Ormandy geleitet, der mit dem Orchester in der über 40-jährigen Zusammenarbeit den legendären "Philadelphia Sound" entwickelte.

Johann Sebastian Bach

Italienisches Konzert F-Dur, BWV 971

Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 A-Dur, BWV 1015

Konzert d-Moll für 3 Klaviere und Orchester, BWV 1063

Robert Casadesus, Gaby Casadesus, Jean Casadesus, Klavier

Zino Francescatti, Violine

Philadelphia Orchestra

Leitung: Eugène Ormandy

Aufnahmen aus den Jahren 1958, 1954 und 1962