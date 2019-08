Rafael Frühbeck de Burgos, der meist auswendig dirigierte, verfügte über ein umfangreiches Repertoire, bei dem der Fokus auf der Spätromantik lag. Er setzte sich auch für die Kompositionen seines Landsmannes Manuel de Falla ein, dessen Gesamtwerk er einspielte.

Victoria De Angeles' Karriere startete nach dem Ende des 2. Weltkrieges; sie sang zehn Jahre lang an der Metropolitan Opera in New York und bildete mit dem Tenor Jussi Björling ein Traumpaar auf den Internationalen Opernbühnen.

Die spanische Sopranistin Victoria de los Ángeles debütierte 1944 in Barcelona (dpa picture alliance / Lehtikuva)

Das Ballett "Der Dreispitz" von Manuel de Falla ist stark von spanischem folkloristischem Kolorit geprägt und entstand in Zusammenarbeit mit Sergeij Diaghilew in Paris. In der Geschichte nach einer Novelle von Pedro Antonio de Alarcón, steht die schöne Müllerin im Mittelpunkt. Hier wird aber einmal nicht der Ehemann betrogen, sondern gemeinsam der zudringliche Provinzstatthalter in seine Grenzen verwiesen, dessen Würde der Dreispitz verkörpern soll.

Manuel de Falla

"El Sombrero de tres picos" ("Der Dreispitz")

Ballett in 2 Akten für Orchester mit Sopran-Solo

Victoria De Los Angeles, Sopran

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Rafael Frühbeck de Burgos

Studioaufnahme von 1963