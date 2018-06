Wolfgang Schneiderhan, der schon als Wunderkind auf der Bühne stand, galt als maßgebend, was die Interpretation der Werke des klassischen und romantischen Repertoires anbetraf. Vor allem seine Mozart-Interpretationen überzeugten in ihrer gediegenen Tonschönheit und Ausgewogenheit mit einem zeitlosen "klassischen Ebenmaß".

Das fünfte A-Dur Konzert KV 2019 war das Konzert, mit dem Schneiderhan auf dem Podium am häufigsten zu hören war und das auch die Konzertveranstalter immer wieder von ihm verlangten. Hier erklingt es in der legendären Aufnahme mit Paul Hindemith als Dirigenten und dem Schweizer Festspielorchester vom 13. August 1952, eine Live-Einspielung im Rahmen des Lucerne Festival.

Der Geiger Wolfgang Schneiderhan 1962 in Wien (picture-alliance / dpa / Votava)

Schneiderhan gab seine immense künstlerische Erfahrung auch an zahlreiche Schüler in Meisterkursen weiter. In Luzern wirkte er zudem beim Internationalen Festival mit und gründete zusammen mit Rudolf Baumgartner die "Festival Strings Lucerne". Zusammen nahmen sie an zwei Tagen im Januar 1957 dort unter anderem das a-Moll Konzert BWV 1041 von Johann Sebastian Bach im Kunsthaus auf.

Johann Sebastian Bach

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo a-Moll, BWV 1041

Wolfgang Schneiderhan, Violine

Festival Strings Lucerne

Leitung: Rudolf Baumgartner

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Violine und Orchester A-Dur, KV 219

Wolfgang Schneiderhan, Violine

Schweizer Festspielorchester

Leitung: Paul Hindemith

Aufnahmen vom 28./29.1.1957 und 13.8.1952 aus dem Kunsthaus, Luzern