Schrott im All

Erste Strafe für Weltraumverschmutzung

Die Umlaufbahnen um die Erde sind eine riesige Müllkippe. Anders als am Boden ist die Müllentsorgung im All nicht geregelt, so gibt es dort Unmengen an Schrott. Jetzt gab es erstmals eine Strafe für die Verschmutzung.