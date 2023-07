Am Morgenhimmel

Schöne Begegnung: Der Mond besucht Saturn

Venus strahlt noch kurz nach Sonnenuntergang. Am Morgenhimmel zeigen sich die beiden Riesenplaneten des Sonnensystems: Saturn und Jupiter. In den kommenden Nächten zieht der Mond an beiden vorbei - und sorgt für besonders schöne Fotomotive.

Lorenzen, Dirk | 06. Juli 2023, 02:57 Uhr