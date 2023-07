Abendstern im „größten Glanz“

Der hellste Abschied von der Venus

Das ganze Frühjahr über strahlte die Venus als Abendstern am Westhimmel. Kurz vor dem Ende ihrer Sichtbarkeit in etwa zwei Wochen dreht unser Nachbarplanet noch einmal richtig auf: Venus ist jetzt so hell wie seit einem Jahr nicht mehr.

Lorenzen, Dirk | 07. Juli 2023, 02:57 Uhr