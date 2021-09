Die neue anonyme Hinweisplattform der Landesregierung Baden-Württemberg zur Ermittlung von Steuerbetrügern stößt auf viel Kritik - auch innerhalb der grün-schwarzen Koalition.

Die Meldestelle im Internet steht unter der Verantwortung von Landesfinanzminister Bayaz von den Grünen. CDU-Landesvize und Bundestagskandidat Frei sprach von Steuer-Pranger. Damit werde der Generalverdacht auf jeden fleißigen und steuerzahlenden Bürger ausgeweitet. Er warf den Grünen zudem Doppelmoral vor. Während sie die AfD für deren Lehrerpranger verächtlich machten, setzten sie das Instrument nun selbst ein. Die AfD hatte Internetseiten gestartet, auf denen Schüler anonym Lehrkräfte melden sollten, die sich im Unterricht gegen die Partei äußern.



Auch CSU-Generalsekretär Blume warf den Grünen vor, sie wollten Denunziantentum fördern. Ähnlich hatten sich FDP-Vize Kubicki und Unions-Fraktionsvize Linnemann in der "Bild"-Zeitung geäußert.



Bayaz wies die Vorwürfe zurück. Das neue Hinweisportal sei nur ein ergänzendes Instrument, sagte er in Stuttgart. Anonyme Anzeigen per Brief oder Telefon seien schon lange möglich. Steuerhinterziehung sei ein Schlag ins Gesicht aller, die ehrlich ihre Steuern zahlten.

