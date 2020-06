Der Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Feld, rechnet damit, dass die befristete Mehrwertsteuersenkung etwa zur Hälfte an die Kunden weitergegeben wird.

In diesen Fällen würden Anschaffungen in dieses Jahr vorgezogen, und 2021 werde der Konsum entsprechend geringer ausfallen, sagte Feld den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Werde die Senkung der Umsatzsteuer nicht weitergegeben, erhöhe sie die Gewinnmargen der Unternehmer und habe einen günstigen Effekt auf die Solvenz der Firmen. - Nach dem gestern in Bundestag und Bundesrat beschlossenen Kunjunkturpaket wird die Mehrwertsteuer ab morgen von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Der ermäßigte Satz fällt von 7 auf 5 Prozent. Die Maßnahme ist bis zum Jahresende befristet.