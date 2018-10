Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Nichteröffnung des Hauptverfahrens in der Affäre um die deutsche Bewerbung für die Fußball-WM 2006 eingelegt.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main werde darüber entscheiden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.



Das Landgericht der Stadt hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass es keinen hinreichenden Verdacht auf Steuerhinterziehung gegen die früheren DFB-Funktionäre Niersbach, Zwanziger und Schmidt gibt. Die Anklage wirft ihnen vor, die Rückzahlung von 6,7 Millionen Euro im Zuge der WM-Organisation an den Weltverband FIFA verschleiert zu haben.