Schleswig-Holstein prüft nach baden-württembergischen Vorbild ein Online-Portal als anonyme Meldeplattform für mögliche Steuervergehen.

Landes-Finanzministerin Heinold sagte im Deutschlandfunk, ernstzunehmende Hinweise künftig auch digital übermitteln zu können, sei zumindest eine Prüfung wert. Die Grünen-Politikerin betonte, es gehöre bereits jetzt zum Alltag der Finanzbehörden, Hinweisen dieser Art nachzugehen, die per Email, Brief oder Anruf übermittelt würden. Bei einem Online-Portal müsse sichergestellt werden, dass zwischen Hinweisgeber und Finanzbehörde kommuniziert werden könne und dass diese Kommunikation anonym bleibe. Dabei gehe es etwa um Rückfragen der Steuerverwaltung, erklärte Heinold. Die Einführung eines Online-Portals für anonyme Hinweise auf Steuerhinterziehung in Baden-Württemberg hatte vor allem bei politischen Gegnern der Grünen für scharfe Kritik gesorgt. Diese Schärfe als Reaktion könne sie nicht nachvollziehen, betonte die Grünen-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.