Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland aufgehoben.

Die AfD-Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung, die anderen fünf Fraktionen stimmten dafür. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte, dass gegen den Politiker wegen des Verdachts eines privaten Steuerdelikts ermittelt werde. Nun darf die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss durchsetzen. AfD-Fraktionssprecher Lüth sagte der Tageszeitung - taz - es handele sich lediglich um einen Fehler in der Steuererklärung und um einen reinen Verwaltungsakt.



Der Bundestag stimmte noch einem weiteren Antrag auf Genehmigung von Durchsuchungen und Beschlagnahmungen zu. Dieser betraf die CDU-Politikerin Strenz. Worum es in diesem Fall konkret ging, ist unklar.