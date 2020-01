Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland aufgehoben.

Die AfD-Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung, die anderen fünf Fraktionen stimmten dafür. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte, dass gegen den Politiker wegen des Verdachts eines privaten Steuerdelikts ermittelt werde. Nach dem Bundestags-Beschluss durchsuchten Polizisten das Wohnhaus Gaulands in Potsdam. Sein Sprecher kritisierte das Ermittlungsverfahren als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Nach Angaben der AfD-Fraktion geht es um einen Fehler in der Steuererklärung.



Der Bundestag hob auch die Immunität der CDU-Politikerin Strenz auf und stimmte Durchsuchungen bei ihr zu. Strenz soll als Mitglied der parlamentarischen Versammlung des Europarats über Umwege Geld aus dem autoritär geführten Aserbaidschan angenommen haben.