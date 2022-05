Erneutes Plus

Euromünzen- und Scheine (Daniel Reinhardt/dpa)

Sie summierten sich auf fast 57 Milliarden Euro, wie aus dem in der Nacht veröffentlichten Bericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Das waren 9,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings verlangsamte sich der Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Monaten. Das Ministerium betont, die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine seien im Steueraufkommen noch nicht sichtbar.

Weitere Ungewissheiten bestünden in der künftigen Entwicklung der Pandemie und hierbei insbesondere in Bezug auf länger andauernde oder erneute Lieferengpässe durch die Situation in China.

