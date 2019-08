Deutschland hat im ersten Halbjahr einen Überschuss von rund 45,3 Milliarden Euro erzielt.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aufgrund vorläufiger Zahlen mitteilte, lag das Plus von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen bei 2,7 Prozent. Grund für die Entwicklung sei die günstige Beschäftigungslage.



Wegen der anhaltenden Konjunktur verfügt der Staat bereits seit mehreren Jahren über gute Einnahmen. Niedrige Zinsen entlasten zudem die Ausgabenseite. Im zweiten Quartal dieses Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt allerdings um 0,1 Prozent geschrumpft. Setzt sich die Tendenz im laufenden Sommerquartal fort, steckt Deutschland erstmals seit Jahren in einer Rezession.