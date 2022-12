Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (picture alliance / AP / Andrew Harnik)

Ein zuständiger Kongressausschuss hatte in der vergangenen Woche mit der Mehrheit der Demokraten für die Veröffentlichung der Dokumente aus den Jahren 2015 bis 2020 gestimmt. Trump hatte in seiner Amtszeit mit der Tradition gebrochen, dass Kandidaten und Präsidenten in den USA ihre Steuerunterlagen freiwillig publik machen. Eine Zwangs-Veröffentlichung hatte er vergeblich auf dem juristischen Weg zu verhindern versucht. Die Demokraten argumentierten, dass es ihnen um die Wahrung von Transparenz und Rechtsstaatlichkeit gehe. Sie wollen unter anderem prüfen, ob sich aus den Unterlagen Interessenskonflikte ergeben und ob Trump fragwürdige Steuertricks angewandt hat. Die Republikaner warnten dagegen vor einem gefährlichen Präzedenzfall hinsichtlich des Rechts auf Privatsphäre.

