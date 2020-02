Die EU-Finanzminister haben Panama, die Seychellen, Palau und die britischen Cayman Islands auf die Schwarze Liste der Steueroasen gesetzt.

Das teilte die Europäische Kommission in Brüssel mit. Die Länder und Gebiete hätten es versäumt, fristgemäß geforderte Standards im Kampf gegen Steuerflucht einzuhalten. Auf der EU-Liste befinden sich bereits acht Namen. Weiter hieß es, die EU habe bisher Steuersysteme in 95 Staaten untersucht. Die meisten hielten sich an die üblichen Standards.