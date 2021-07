Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zu den Cum-Ex-Geschäften hat der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Toncar, die Finanzbehörden aufgefordert, die erschlichenen Gelder uneingeschränkt zurückzuholen.

Das müsse jetzt mit allem Nachdruck betrieben werden, sagte er der "Rheinischen Post". Der stellvertretende Vorsitzende der Linken-Fraktion, De Masi, nannte das Urteil des Bundesgerichtshofs eine Ohrfeige für Finanzminister Scholz. De Masi warf dem SPD-Politiker vor, in seinem früheren Amt als Erster Bürgermeister von Hamburg Bankiers getroffen zu haben, die in anderen "Cum-Ex"-Verfahren involviert sind. Der Verein "Bürgerbewegung Finanzwende" sprach von einem guten Tag im Kampf gegen Finanzkriminalität.

BGH: Cum-Ex ist strafbar

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat erstmals die Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften bestätigt. In ihrem Urteil entschieden die Richter, dass es sich dabei um strafbare Steuerhinterziehung handelt. Auch die Gewinne aus den Geschäften können laut BGH eingezogen werden.



Mit dem Grundsatzurteil verwarf das Gericht unter anderem die Revision zweier Ex-Börsenhändler aus London. Das Landgericht Bonn hatte sie im März vergangenen Jahres wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe zu Bewährungsstrafen verurteilt. Außerdem bestätigten die Richterinnen und Richter, dass von der in den Skandal verwickelten Privatbank M.M. Warburg ein dreistelliger Millionenbetrag einzuziehen ist. Das BGH-Urteil gilt als richtungsweisend, weil im Cum-Ex-Komplex noch zahlreiche Strafverfahren vor deutschen Gerichten anhängig sind.



Mit dem Begriff "Cum-Ex" wird das Verschieben von Aktien rund um einen Dividenden-Stichtag herum bezeichnet, um sich eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Fiskus erstatten zu lassen. Dem deutschen Staat entstand dadurch ein Milliardenschaden.



(AZ: 1 StR 519/20)

