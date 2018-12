Aus der CSU kommen neue Vorschläge für Steuerentlastungen.

Die "Welt am Sonntag" zitiert aus einem Papier für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon Anfang Januar. Darin wird für eine so genannte Steuerbremse geworben. Der Staat solle durch jährliche Prüfungen auf Grundlage der Frühjahrs-Steuerschätzung zu regelmäßigen Entlastungen verpflichtet werden. Der Linken-Politiker de Masi kritisierte den CSU-Vorstoß und sagte, die beste Steuerbremse für die Mitte der Gesellschaft sei noch immer eine stärkere Besteuerung von Reichen.



Der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD forderte, den Solidaritätszuschlag schneller zu senken als bisher geplant. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dafür seien Spielräume da. Im Koalitonsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, den Soli ab 2021 für 90 Prozent der Steuerzahler zu streichen.