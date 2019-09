Die Europäische Kommission hat ihre Steuernachforderung von 13 Milliarden Euro an den US-Konzern Apple verteidigt. Der Fall ist auch für andere Unternehmen relevant, die mit Staaten Steuerdeals abgeschlossen haben.

Vor dem EU-Gericht in Luxemburg machte ein Vertreter der Kommission deutlich, Apple müsse die in Irland angesammelten Gewinne aus dem internationalen Geschäft auch dort versteuern. Auch Irland steht in der Kritik, weil es dem US-Konzern eine unzulässige Sonderbehandlung bei den Steuern gewährt habe. Nach Einschätzung der Kommision hat der Konzern dadurch zum Beispiel im Jahr 2014 auf seine Gewinne nur 0,005 Prozent Steuern gezahlt.

"Rechtsunsicherheit für Unternehmen"

Apple-Anwalt Beard erklärte dagegen zu Prozessauftakt, die Forderung der EU-Kommission widersetze sich "der Realität und dem gesunden Menschenverstand". Die Brüsseler Behörde habe mit ihrem Vorgehen zudem nationales Recht nachträglich verändert. Ergebnis sei Rechtsunsicherheit für die Unternehmen.



Apple vertritt grundsätzlich die Ansicht, dass ein Großteil seiner Gewinne in den USA zu versteuern sei, weil dort mit der Entwicklungsarbeit auch die Werte geschaffen würden. Die beiden irischen Tochterunternehmen seien lediglich mit Vertrieb und Fertigung beauftragt gewesen, heißt es weiter.

Fall auch für andere Steuerdeals relevant

Eine Entscheidung des EU-Gerichts wird erst in mehreren Monaten erwartet. Danach können beide Seiten in Berufung beim Europäischen Gerichtshof gehen. Das Gericht der Europäischen Union ist eigenständig und dem Europäischen Gerichtshof nachgeordnet.



Der Fall gilt als zentral für das Vorgehen von Wettbewerbskommissarin Vestager gegen maßgeschneiderte Steuerdeals in der EU für multinationale Konzerne. In dem Zusammenhang ging die Kommission auch bereits gegen Starbucks, Fiat, Engie, Amazon und andere vor.