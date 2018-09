Geld sucht sich seinen Weg, wie Wasser. Diese Binsenweisheit von Bankern ist in Irland in Reinkultur zu besichtigen. Von dort aus schieben Softwarekonzerne ihre Gewinne so lange durch die Welt, bis ihre Steuerlast gering ist. Schlupflöcher in staatlichen Doppelbesteuerungsabkommen helfen dabei, die Unternehmen jonglieren mit Tricks namens "Double Irish" und "Dutch Sandwich".

Der Ökonom James Charles Stewart spürt in Dublin den mutmaßlich entgangenen Steuermilliarden nach. Etwa zweieinhalb Billionen Euro Vermögen seien allein in einem der Geschäftszentren geparkt, sagt er. Damit könnte der irische Staatshaushalt ein Vierteljahrhundert lang gedeckt werden. Wenn das Geld im Land bliebe.