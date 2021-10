Ein Netzwerk aus hunderten Journalisten hat erneut vertrauliche Daten aus Steueroasen veröffentlicht. Ähnlich wie in den sogenannten Panama-Papers, die 2016 bekannt wurden, werden darin heimliche Geschäfte hunderter Politiker mit Briefkastenfirmen aufgedeckt. Darin verstrickt sind nach Angaben des Internationalen Konsortiums für Investigative Journalistinnen und Journalisten mehr als 330 Politiker und Amtsträger aus 91 Ländern.

Unter ihnen sind 35 ehemalige und aktuelle Staats- und Regierungschefs, etwa Tschechiens Regierungschef Babis, der ukrainische Präsident Selenskiy, der frühere britische Regierungschef Blair, Jordaniens König Abdullah und Kenias Präsident Kenyatta. Die Daten geben auch Aufschluss über die Geschäfte von Prominenten, Spitzensportlern und Kriminellen.



Die sogenannten "Pandora Papers" umfassen fast 12 Millionen Dokumente. An der Auswertung waren rund 600 Journalistinnen und Journalisten in 117 Ländern beteiligt, in Deutschland haben NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung mitrecherchiert. Die Unterlagen stammen von 14 Firmen, die ihren Kunden dabei helfen, Briefkastenfirmen oder Treuhandfonds aufzubauen. Solche Briefkastenfirmen sind nicht grundsätzlich illegal, dienen aber oft der Geldwäsche oder der Steuerhinterziehung.

