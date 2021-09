Viele europäische Banken erzielen laut einer Studie einen signifikanten Teil ihrer Gewinne in Steueroasen.

Die Europäische Steuerbeobachtungsstelle - eine neue Forschungseinrichtung der EU - fand in einer Untersuchung von 36 großen Banken heraus, dass diese im Schnitt 20 Milliarden Euro Gewinn pro Jahr in solchen Ländern verbuchen. Dazu gehören beispielsweise die Bahamas, aber auch EU-Länder wie Irland, Malta oder Luxemburg.



Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet unter Berufung auf eine Aufstellung des Bundesfinanzministeriums, dass vermögende Deutsche Milliarden von Euro in Steueroasen untergebracht hätten. Allein auf der britischen Kanalinsel Guernsey sowie in Liechtenstein hätten Bundesbürger im Jahr 2019 jeweils knapp 12 Milliarden Euro geparkt. Die Schweiz fehlt in der Aufstellung. Das Land hatte laut dem Bericht einer Veröffentlichung der Statistik widersprochen. Im Jahr 2018 waren es dort etwas mehr als 133 Milliarden Euro gewesen.

