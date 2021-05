Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im April gestiegen.

Diese lagen mit knapp 51,5 Milliarden Euro fast 32 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie aus dem in der Nacht veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Der April 2020 war von den ersten staatlichen Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise geprägt gewesen, etwa durch Stundungen oder reduzierte Vorauszahlungen für Unternehmen. Im März dieses Jahres hatte es lediglich ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahr gegeben.



Weiter heißt es in dem Bericht, die Pandemie habe weiterhin deutliche Folgen für den Bundeshaushalt. So hätten die gesamten Einnahmen der ersten vier Monate 11,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, während die Ausgaben zugleich um 21,4 höher ausgefallen seien. Im weiteren Jahresverlauf aber sei im Zuge von Öffnungsschritten mit einer Erholung der Konjunktur und damit wieder steigenden Einnahmen zu rechnen.

20.05.2021