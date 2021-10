Der FDP-Vorsitzende Lindner hält Steuersenkungen für mittlere und geringe Einkommen weiterhin für möglich.

Es sei ein Mythos, dass eine Entlastung der arbeitenden Mitte nur mit kompensatorischen Erhöhungen an anderer Stelle finanzierbar wäre, sagte Lindner der "Bild am Sonntag". Zwar müssten die Freien Demokraten akzeptieren, dass SPD und Grüne nach ihren Wahlkämpfen für mehr Umverteilung eine Steuerentlastung für alle ausschließen. Beim Ziel aber einer Stärkung der Mitte sollte nicht Stillstand Programm werden, betonte Lindner.



Spitzenpolitiker von SPD und Grünen hatten zuletzt erklärt, eine mögliche Ampel-Koalition werde geringere und mittlere Einkommen voraussichtlich nicht entlasten können. Zur Begründung führten sie an, dass die FDP Steuererhöhungen für höhere Einkommen ausschließe.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.