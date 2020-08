Die FDP schlägt steuerliche Entlastungen für Auszubildende vor.

Deren Vergütung von Lehrlingen solle bis Ende kommenden Jahres von Sozialabgaben und Steuern befreit werden, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Wissing in Berlin. Finanziert werden könne dies aus Steuermitteln. Zur Begründung hieß es, es müsse alles getan werden, um die Zahl der Auszubildenden zu steigern. Darüber hinaus schlug Wissing in Gesprächen mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern eine Verbesserung der frühkindlichen Bildung vor. Zudem müssten nach Ansicht der Freien Demokraten die Unternehmenssteuersätze in Deutschland den internationalen Sätzen angepasst werden. Die Corona-Krise erhöhe in dieser Frage den Handlungsdruck.