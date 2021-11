Der scheidende SPD-Kovorsitzende Walter-Borjans sieht nicht die Möglichkeit, mittlere Einkommen zu entlasten, ohne zugleich Gutverdiener stärker zu besteuern.

Wenn solche Steuersenkungen nicht durch einen höheren Beitrag der "Topverdienenden" gegenfinanziert werden, zahle die Mitte ihre Entlastung am Ende selbst, sagte Walter-Borjans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dies geschehe dann etwa durch den Abbau staatlicher Leistungen oder höhere Abgaben an anderer Stelle. Es sei ein - Zitat - "Mythos" zu glauben, dass das Geld für Steuersenkungen vom Himmel falle. Walter-Borjans bezog sich damit auf eine Formulierung des FDP-Vorsitzenden Lindner. Dieser hatte kürzlich erklärt, es sei ein "Mythos", dass eine Entlastung der arbeitenden Mitte nur mit kompensatorischen Erhöhungen an anderer Stelle finanzierbar wäre.



SPD, Grüne und FDP verhandeln derzeit über die Bildung einer möglichen Ampelkoalition. Lindner gilt als Kandidat für das Amt des Bundesfinanzministers.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.